Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A partir de agora, a cozinha italiana passa a integrar a prestigiada lista de património imaterial, onde Itália já contava com 21 tradições, incluindo a arte de fazer pizza napolitana e o canto lírico, revela o The Guardian. Contudo, esta é a primeira vez que um país é distinguido pela sua gastronomia no seu conjunto, e não por uma prática ou receita específica, um feito sem precedentes na história da UNESCO.

Num vídeo publicado no Instagram poucos minutos após o anúncio, Meloni assumiu que a notícia a enchia de orgulho. “Somos os primeiros no mundo a receber este reconhecimento, que honra quem somos e a nossa identidade”, afirmou. “Para nós, italianos, a cozinha é mais do que comida ou um conjunto de receitas. É cultura, tradição, trabalho e riqueza.”

A candidatura, que contou com o apoio direto do governo italiano, argumentava que a cozinha do país representa um património vivo transmitido entre gerações, profundamente ligado ao território, aos ingredientes locais e ao modo de vida das comunidades. Para Roma, o reconhecimento internacional funciona também como resposta às pressões da globalização alimentar e às críticas internas em torno da defesa dos produtos tradicionais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.