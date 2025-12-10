Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este ano, o espetáculo faz uma viagem pelos grandes clássicos da Disney, incluindo Frozen, O Rei Leão, Hércules, A Pequena Sereia, Aladino, Vaiana e Toy Story. Ao longo de cerca de uma hora, um elenco de artistas de teatro musical, sob a direção musical de António Andrade Santos, dá vida a estes universos com interpretações ao vivo, arranjos criados especialmente para a ocasião, momentos de interação com o público e projeções temáticas.

Segundo o comunicado enviado às redações, a edição de 2025 conta ainda com um marco tecnológico em Portugal é o primeiro espetáculo no país a incorporar inteligência artificial, desde a criação de filmes de animação inspirados pelos colaboradores do Café Joyeux até à geração dos cenários que vão transformar a noite de 21 de dezembro.

A tarde começa mais cedo, com o Mercado de Natal Joyeux, que abre às 16h30. O espaço transforma-se num ponto de encontro para famílias e amigos, com bancas solidárias, produtos feitos com o coração, animação infantil e uma visita especial vinda da Lapónia.

A apresentação do concerto está a cargo de Sofia Cerveira, que assume o papel de narradora desta viagem pelos clássicos da Disney, guiando o público através de temas como coragem, autenticidade, amizade e diversidade, e conectando as histórias à missão social do Café Joyeux.

O concerto, com início marcado para as 18h00, é mais do que um espetáculo musical é a materialização da missão do Café Joyeux, que cria emprego real e digno para jovens adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, em ambientes inclusivos abertos à comunidade. Cada edição contribui diretamente para mais horas de formação, mais integrações profissionais e mais oportunidades para quem tantas vezes enfrenta portas fechadas.

Filipa Pinto Coelho, presidente da Associação VilacomVida e CEO do Café Joyeux Portugal, sublinha: “No Café Joyeux, acreditamos que a inclusão não é um conceito, é algo que se constrói todos os dias, com trabalho, confiança e relações verdadeiras."

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline ou nas lojas Fnac, e quem quiser pode também fazer um donativo para apoiar esta causa.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.