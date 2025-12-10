Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Associação de Empresas de Apoio Domiciliário (AEPAD), num comunicado que o 24notícias teve acesso, existem actualmente mais de 2200 internamentos sociais a ocupar camas hospitalares em todo o país. O setor afirma ter capacidade imediata para apoiar mais de 10000 pessoas em ambiente domiciliário, apresentando-se como uma alternativa considerada mais humana, eficiente e económica.

“O setor está preparado para colaborar com o país. Temos equipas, capacidade instalada e cobertura nacional para garantir cuidados a milhares de pessoas que hoje continuam em hospitais apesar de já terem recebido alta clínica”, afirmou Nuno Afonso, presidente da AEPAD. A associação representa 297 empresas, com uma capacidade instalada que permite assegurar serviços a cerca de 16.000 utentes.

A AEPAD defende que o reforço dos cuidados domiciliários permitiria acelerar a transferência de doentes estabilizados para as suas casas, libertando camas essenciais para novos internamentos. A associação sublinha ainda que esta solução evita que lares e unidades de cuidados continuados se tornem a única resposta disponível, quando muitos casos podem ser resolvidos fora do contexto institucional.

“As famílias precisam de apoios, os hospitais precisam de camas para internamentos, a Segurança Social necessita de mais opções. Queremos e podemos ser parte desta solução”, reforçou Nuno Afonso.

Para acelerar a mudança, o setor propõe o lançamento de soluções imediatas e projetos-piloto que testem novos modelos de articulação entre o Ministério da Saúde e a Segurança Social. O objetivo é criar uma resposta integrada, estruturada e sustentável, que permita dar prioridade ao domicílio sempre que clinicamente possível.

O apoio domiciliário funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, com equipas profissionais multidisciplinares que prestam serviços de higiene, alimentação, administração de medicação, vigilância, reabilitação e acompanhamento contínuo. Segundo a AEPAD, esta capacidade já instalada permite responder de forma rápida e eficaz ao actual contexto de sobrecarga hospitalar.