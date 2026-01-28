Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No que respeita a recursos críticos, a autonomia de combustível para alimentação do gerador está "estimada em cerca de três dias", enquanto a autonomia de água está "estimada em aproximadamente dois dias", revela uma informação remetida à agência Lusa pela ULS.

"Mantém-se suspensa toda a atividade assistencial programada, encontrando-se a ULS focada, exclusivamente, na resposta assistencial à situação de emergência, em articulação com as entidades competentes do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e da Proteção Civil", esclarece.

Esta quarta-feira, a ULS divulgou a suspensão da atividade programada devido ao mau tempo, estando em causa consultas, cirurgias e exames.

Numa informação nas redes sociais, a ULS informou que "suspendeu a atividade programada (consultas, cirurgias e exames)" esta quarta-feira "devido às consequências das condições meteorológicas adversas das últimas horas".

A ULS alertou os utentes em cuidados respiratórios domiciliários "para se dirigirem ao serviço de urgência sempre que surjam problemas ou agravamentos de sintomas".

Segundo a ULS, "as equipas técnicas estão a desenvolver esforços para o rápido restabelecimento da plena operacionalidade, de modo a garantir a continuidade, a segurança e a qualidade da prestação de cuidados".

"A situação encontra-se em monitorização permanente, desde as primeiras horas da manhã, e em articulação com a Direção Executiva [do SNS], sendo emitidas atualizações sempre que se justifique", acrescenta.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e dez centros de saúde.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.