Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria referiu à agência Lusa, os números refletem o impacto continuado das operações de recuperação, com traumatismos frequentes causados por quedas, cortes, esforços físicos ou acidentes com ferramentas e equipamentos durante os trabalhos de remoção de escombros e reparação de habitações. Até ao sábado, os dados oficiais indicavam 424 entradas, o que mostra um aumento significativo nos últimos dias.

A ULS alertou a população para adotar todas as medidas de segurança durante as tarefas de limpeza e reconstrução, sublinhando que muitos ferimentos poderiam ser prevenidos com cuidados básicos. Reforçou ainda que os serviços de urgência devem ser utilizados apenas em casos de extrema necessidade, dado que o hospital se encontra totalmente focado na resposta à emergência, em articulação permanente com a Direção Executiva do SNS e a Proteção Civil.

O aumento de acidentes evidencia a necessidade de cautela e organização nas operações de recuperação, especialmente em zonas afetadas, onde a infraestrutura e as condições de segurança ainda não foram totalmente restabelecidas.

Também foram registadas quinze pessoas foram assistidas no Hospital de Santo André, em Leiria, por intoxicação com monóxido de carbono, causada pelo uso de geradores no interior de habitações, caves ou garagens. Os casos ocorreram desde quarta-feira, quando a tempestade atingiu a região.

Na madrugada de hoje, um homem de 74 anos morreu no concelho de Leiria devido a intoxicação por monóxido de carbono proveniente de um gerador, na localidade de Segodim, União de Freguesias de Monte Real e Carvide. O alerta chegou à Proteção Civil e à GNR às 2h30. O município de Leiria lamentou o falecimento e alertou para a necessidade de precauções no uso de geradores, cuja utilização aumentou significativamente devido à falta de eletricidade provocada pela tempestade.

Na última noite, em Fervença, concelho de Alcobaça, nove pessoas foram intoxicadas por monóxido de carbono proveniente de um gerador, cinco delas em estado grave, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários locais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.