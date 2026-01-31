Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vários distritos do país mantêm avisos meteorológicos devido a chuva intensa, vento forte, neve e agitação marítima, depois da depressão Kristin ter destruído parte do páis. O estado de calamidade foi decretado para 59 concelhos até 1 de fevereiro, com mobilização máxima de ANEPC, bombeiros, forças de segurança, forças armadas e serviços de saúde.

As seguradoras mantêm responsabilidade sobre indemnizações, e a contratação pública para reparações urgentes foi acelerada. Isto é, atendendo à situação de calamidade, as seguradoras não ficam afastadas das suas responsabilidades. Ou seja, qualquer dano que esteja coberto por apólices de seguro terá de ser indemnizado normalmente, mesmo durante a intervenção de emergência do Estado. De forma a que além da resposta pública e das operações de socorro, os cidadãos e empresas possam recorrer às suas seguradoras para obter compensações por danos já contratualmente assegurados, mantendo o papel tradicional do setor privado na cobertura de riscos.

Em paralelo, o diploma que estabelece o estado de calamidade prevê a possibilidade de contratação pública acelerada. Isto significa que, para reparar danos causados pela tempestade, o Estado e as entidades públicas podem adjudicar obras e serviços com procedimentos mais rápidos, sem os trâmites normais de licitação, permitindo que reparações urgentes, como restabelecimento de eletricidade, abastecimento de água, limpeza de estradas ou reparação de infraestruturas, sejam feitas com maior celeridade.

Tem havido ainda descargas controladas em barragens, como Alqueva e Aguieira, para prevenir cheias descontroladas. O presidente da República e o Governo reforçam a articulação entre entidades públicas e privadas e defendem a criação de uma comissão técnica independente para avaliação posterior. Numa altua em que a Cruz Vermelha e autarquias garantem apoio a desalojados, alimentação e suporte logístico.

Distrito de Coimbra

No distrito de Coimbra, a situação do rio Mondego encontra-se estável e controlada em Montemor-o-Velho, com a subida do caudal realizada de forma planeada e preventiva para proteger pessoas e bens.

O Canil Municipal de Coimbra foi evacuado preventivamente, com 98 cães e 10 gatos transferidos para soluções de acolhimento que garantem alimentação e acompanhamento veterinário. A operação foi articulada com o Serviço Municipal de Proteção Civil e coordenada com responsáveis e entidades parceiras.

No município de Vila de Rei, a Câmara alertou a população para a presença de burlões que oferecem falsos serviços de reparação. As autoridades mantêm vigilância, com forças armadas, Proteção Civil, bombeiros e GNR no terreno, e a previsão de chuvas fortes e agitação marítima mantém os rios Mondego, Douro, Águeda e parte da bacia do Tejo sob monitorização constante.

Distrito de Leiria

O distrito de Leiria é uma das zonas mais afetadas, com mais de 400 pessoas impactadas e entre 198 a 211 mil clientes sem eletricidade. Na Marinha Grande, 75 pessoas foram realojadas no Sport Império Marinhense, enquanto em Pombal 30 pessoas receberam alojamento temporário.

A Cruz Vermelha atua em Leiria e Pombal, com estruturas que dão suporte a operacionais e desalojados.

A reposição de energia tem sido parcial, com instalação de geradores, mas furtos de cabos e gasóleo em Porto de Mós atrasaram a reposição de água. Comunicações móveis e internet foram restabelecidas em parte, e algumas estradas permanecem intransitáveis. GNR reforçou apoio a idosos e vítimas de violência doméstica, e a PSP não registou saques, embora alerte para burlas e abordagens suspeitas.

No concelho de Porto de Mós, furtos de cabos e gasóleo de geradores atrasaram a reposição do abastecimento de água, afetando a sede do concelho e algumas freguesias vizinhas.

Distrito de Castelo Branco

Em Oleiros, todas as freguesias permanecem sem eletricidade, exceto algumas zonas da vila, e a residência de estudantes foi aberta à população para banhos e carregamento de telemóveis.

Em Proença-a-Nova, a Câmara alertou para burlões que se fazem passar por prestadores de serviços.

Na Sertã, o fornecimento de energia em Cernache do Bonjardim foi temporariamente restabelecido com geradores, e a GNR garante transporte para contactos familiares em zonas sem comunicações.

Em Vila Velha de Ródão, todos os espaços museológicos estão encerrados e os eventos cancelados, e a circulação rodoviária encontra-se condicionada.

Distrito de Santarém

Em Ferreira do Zêzere, cerca de 80% do concelho permanece sem eletricidade, com geradores enviados pelos militares. O presidente da Câmara afirmou que ainda não teve contacto direto do Governo e alertou para dificuldades de telecomunicações.

Em Ourém, aproximadamente 20 mil pessoas enfrentam falta de eletricidade, água e internet, com 40 desalojados, a maioria acolhida por familiares. Em Tomar, o Exército mobilizou equipas de intervenção com motosserras para limpeza de áreas afetadas.