O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Florida, na segunda-feira, para conversas cruciais sobre a próxima fase do frágil plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Os dois líderes também discutiram o Irão, com Trump a afirmar que, se Teerão reconstruísse as instalações nucleares, os EUA "as derrubariam".

Trump minimizou os relatos de tensões com Netanyahu, dizendo que "ele pode ser muito difícil", mas que Israel "poderia não existir" sem a sua liderança após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. "Temos cerca de cinco assuntos importantes a discutir, e Gaza será um deles", disse o líder da Casa Branca aos jornalistas no seu resort em Mar-a-Lago, antes da reunião bilateral.

Trump voltou a apelar ao Hamas para que deponha as armas como parte da próxima fase do cessar-fogo iniciado em outubro, depois de o braço armado do grupo palestiniano ter prometido manter o equipamento.

"Nunca tivemos um amigo como o presidente Trump na Casa Branca", respondeu Netanyahu. O primeiro-ministro israelita também reuniu-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, antes das suas conversações com Trump.

A reunião, a quinta entre os dois líderes a ser realizada nos Estados Unidos este ano, ocorre num momento em que alguns funcionários da Casa Branca temem que tanto Israel como o Hamas estejam a atrasar a segunda fase do cessar-fogo. Trump está alegadamente ansioso para anunciar, já em janeiro, um governo tecnocrático palestiniano para substituir o domínio do Hamas em Gaza, bem como o envio de uma força internacional de estabilização.

A visita de Netanyahu encerra alguns dias frenéticos de diplomacia internacional em Palm Beach, onde Trump recebeu o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, no domingo, para conversas sobre o fim da guerra com a Rússia. A trégua em Gaza é uma das principais conquistas do primeiro ano de Trump de volta ao poder, mas a Administração norte-americana e os mediadores regionais querem manter o ímpeto.

A primeira fase do acordo estipulava que o Hamas libertasse os reféns restantes, vivos e mortos, capturados durante o seu ataque a Israel em 2023. Até agora, o grupo devolveu todos os reféns vivos e os restos mortais de todos, exceto um.

Na segunda fase, Israel deve retirar-se das suas posições em Gaza, enquanto o Hamas deve depor as armas. Uma autoridade provisória deve governar o território palestiniano, e a força internacional de estabilização deve ser destacada. Ambos os lados, no entanto, alegaram frequentes violações do cessar-fogo.

A ala armada do Hamas reiterou na segunda-feira que não entregaria as suas armas. "O nosso povo está a defender-se e não entregará as suas armas enquanto a ocupação continuar", afirmou a Brigada Ezzedine al-Qassam numa mensagem de vídeo.

O portal Axios informou, na sexta-feira, que Trump queria convocar a primeira reunião de um novo "Conselho de Paz" de Gaza, que ele presidirá no fórum de Davos, na Suíça, em janeiro. Mas disse que altos funcionários da Casa Branca estavam ficando exasperados com o que consideravam esforços de Netanyahu para atrasar o processo de paz.

Os Governos israelita e norte-americano estão cada vez mais em desacordo sobre muitas questões importantes, incluindo os ataques contínuos de Israel ao Hamas em Gaza, ao Hezbollah no Líbano e na Síria.

Novas ameaças a Teerão

Em relação ao Irão, autoridades e meios de comunicação israelitas têm manifestado preocupação nos últimos meses com o facto de o Irão estar a reconstruir o arsenal de mísseis balísticos após ter sido atacado durante a guerra de 12 dias com Israel em junho.

Trump disse aos repórteres na segunda-feira que acreditava que Teerão queria fazer um acordo, mas alertou que enfrentaria uma repetição dos ataques dos EUA às suas instalações nucleares "rapidamente" se tentasse reconstruir o programa.

O Irão denunciou na segunda-feira as notícias como uma "operação psicológica" contra Teerão, enfatizando que estava totalmente preparado para se defender e alertando que uma nova agressão "resultaria em consequências mais severas" para Israel.

Trump acrescentou que esperava que Netanyahu pudesse "dar-se bem" com o novo presidente da Síria, o antigo comandante de um grupo rebelde islâmico armado, após a queda de Bashar al-Assad no ano passado.

