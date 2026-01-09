Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As pessoas precisam de certezas". Marcelo pede explicação rápida sobre mortes sem chegada de socorro

Segundo uma breve nota divulgada ao final da tarde, estas viaturas de emergência estarão sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 8 às 20 horas.

A Liga adianta que irá ter um comandante em permanência a coordenar as operações no CAASO - Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

Esta medida surge após, nos últimos dias, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.

