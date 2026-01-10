Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foram fiscalizados seis operadores económicos, resultando na apreensão de 3.588 artigos considerados de risco para a saúde pública e para os consumidores, incluindo flores, folhas, resinas, haxixe e pólen de cannabis, bem como alimentos que não cumpriam requisitos legais de segurança, rotulagem ou qualidade.

ASAE apreende mais de 3.500 artigos para consumo com cannabis sativa créditos: ASAE

A ASAE instaurou seis processos-crime por tráfico e outras atividades ilícitas e por crimes contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e alimentos para animais.

A autoridade lembra que flores, folhas e extratos de Cannabis sativa L. não podem ser vendidos como alimentos, e que extratos com canabinoides, incluindo CBD, são proibidos como aditivos ou ingredientes alimentares, por serem considerados novos alimentos com efeitos na saúde ainda desconhecidos.

A ASAE garante que continuará as ações de fiscalização para proteger a segurança alimentar, a saúde pública e a concorrência leal.

ASAE apreende mais de 3.500 artigos para consumo com cannabis sativa créditos: ASAE