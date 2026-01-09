Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No episódio desta quinzena do Explica-me Isto, falamos de transição digital, interoperabilidade e GovTech com Gustavo Magalhães, Diretor na Beta-i e especialista em inovação colaborativa, que tem estado na linha da frente de projetos de modernização da administração pública. “A digitalização da burocracia não tem nada de mau, é um primeiro passo, mas a transformação da relação entre Estado e cidadão é muito mais uma visão do que um objetivo”, explica Gustavo Magalhães. Para quem o país está numa nova fase: a do GovTech, que “já não tem nada a ver com pôr os formulários online”.

Para Gustavo Magalhães, o GovTech representa um salto “quase quântico” na forma como o Estado interage com os cidadãos. “Começámos com o eGov, que era transpor o que existia em papel para online. Depois passámos para o Digital Gov, já com bidirecionalidade com o cidadão. Agora entramos no GovTech, que já não tem nada a ver com pôr os formulários online.”

Durante a conversa, Gustavo Magalhães explica o papel das startups na transformação digital: “Temos muito talento a trabalhar tecnologia de ponta para tirar o melhor valor da inteligência artificial, e do outro lado um setor público com grande probabilidade de ser o maior proprietário de dados da sociedade. Se juntarmos um ao outro, temos aqui um potencial enorme de colaboração e sinergia, que depois se materializa em programas e projetos específicos.”

O consultor aborda também os desafios do setor público, salientando que não fala em nome do Governo, "mas como parceiro e cidadão e vejo que há uma mentalidade de vontade de inovar. Há recursos humanos capazes de levar este passo à frente. Onde podemos estar menos preparados é na gestão de dados. É crítico elevar o nível da qualidade e do acesso aos dados para podermos extrair valor e integrar as soluções que queremos.”

Gustavo Magalhães dá ainda exemplos europeus que podem servir de exemplo a Portugal, como o caso da Ucrânia. "Num curto espaço de tempo, em três anos, fizeram um caminho de digitalização muito aprofundado, transferindo serviços do dia a dia, como a renovação de documentação, para o digital. Conseguiram envolver os cidadãos na recolha de dados, trazendo-os ainda mais próximos da administração pública. É paradigmático e mostra o potencial quando existe visão e necessidade.”

No que diz respeito a Portugal é otimista: “Portugal tem feito um caminho de continuidade. Acredito que todas as decisões estratégicas recentes, desde o rearranjo institucional até à aposta em inteligência artificial e centros de dados, vão continuar a gerar frutos. No final, é para o cidadão que entregamos valor.”

A conversa explora também a segurança digital, a literacia de dados e a importância de capacitar as pessoas: “A grande parte dos ataques informáticos acontece por falha humana. Trabalhar a literacia das pessoas é a melhor forma de nos prepararmos.” Gustavo Magalhães explica ainda que a interoperabilidade entre sistemas é essencial, “se os funcionários públicos não adotarem estas soluções, na prática, quase tudo fica em vão. A gestão da mudança é crucial para que a transformação digital funcione para todos.”

Num momento em que Portugal se prepara para cumprir as metas da Estratégia Digital Nacional até 2030 — incluindo aumentar competências digitais da população, adoção de IA pelas empresas e reforço de infraestruturas — este episódio ajuda a perceber como tecnologia, inovação e políticas públicas se cruzam para transformar o dia a dia de todos.

Um ano depois de o Governo ter reestruturado a Agência para a Modernização Administrativa numa nova Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). Gustavo Magalhães tem estado na linha da frente de projetos de modernização da administração pública.

Há temas que dominam a atualidade, mas nem sempre são fáceis de entender. Em "Explica-me Isto", um convidado ajuda a decifrar um assunto que está a marcar o momento.

