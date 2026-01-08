A vítima, identificada como Hamsa Nidal Samir Hoso, foi atingida por disparos israelitas na zona de Fallujah, a oeste de Jabalia, uma área próxima da chamada Linha Amarela, que delimita o território sob controlo israelita e abrange mais de metade da Faixa de Gaza.

Em declarações à EFE, o tio da criança, Masoud Hoso, afirmou que o ataque ocorreu por volta das 5h00 locais, acrescentando que o pai de Hamsa está desaparecido há cerca de dois anos.

Os serviços de ambulância de Gaza relataram ainda que um outro menor, com cerca de 15 anos, ficou ferido no abdómen no bairro de Zeitoun, no leste da Cidade de Gaza, após disparos efectuados a partir de veículos israelitas posicionados atrás da Linha Amarela, em território controlado por Israel.

As mortes provocadas por disparos israelitas continuam a ser registadas quase diariamente na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de Outubro entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, que acusa Israel de violações sistemáticas da trégua.

Segundo fontes locais, os incidentes ocorrem frequentemente nas zonas próximas da Linha Amarela, onde estão estacionadas tropas israelitas, mas também resultam, por vezes, de ataques aéreos no interior do território. O Exército israelita justifica habitualmente estas acções alegando que as vítimas representam uma ameaça às suas forças ou estão ligadas ao Hamas, embora mulheres e crianças figurem entre os mortos e feridos.

Na semana passada, pelo menos três crianças, com idades entre os 11 e os 15 anos, morreram em ataques israelitas na Faixa de Gaza, de acordo com fontes locais.