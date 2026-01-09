Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A piloto portuguesa, navegada por Rosa Romero no Mini da X-Raid, terminou a etapa mais longa do Rally Dakar na 42.ª posição entre a categoria Ultimate, o que lhe valeu uma subida na classificação geral, para 36.º lugar.

A alegria e o entusiasmo tomaram conta de Maria Luís no final desta etapa. De tal forma que admitiu que se sentia pronta para, amanhã, dispensar o descanso e fazer mais uma etapa, sinal claro da excelente gestão que tem feito, numa semana que tem visto uma evolução notável: “Estou muito contente. Sinto-me muito bem. Se tivesse de continuar amanhã, continuava, ainda que reconheça que me vai fazer bem dormir um bocadinho mais de horas neste dia de descanso", disse em comunicado.

"O dia correu bastante bem, sem grandes preocupações. Somos muito penalizadas com a posição em que estamos na estrada. Conseguimos recuperar lugares, o que é muito bom, e ocupar nesta altura o 36.º lugar da categoria Ultimate é excelente. Só não é melhor por causa do acidente de que fomos vítimas, porque estou perfeitamente convencida de que podia estar já mais à frente. Todos os dias somos penalizadas por ter de ultrapassar, por andar no pó, por apanhar trilhos completamente cavados", afirmou.

"O balanço desta primeira semana é, apesar do acidente, claramente positivo", concluiu.

O dia de sábado é de descanso em Ríade, para pilotos e navegadores, mas os mecânicos da X-Raid terão pela frente uma grande revisão do MINI JCW T1+, desmontando, revendo e substituindo tudo o que for necessário para garantir que o carro entra na segunda semana em condições ideais.

