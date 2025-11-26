Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado citado pela RTP, “o juiz Carlos Alexandre foi nomeado pelo atual Governo de direita para um cargo político. Esse cargo foi criado especialmente para acomodar esta escolha”.

Acrescentou que a nomeação prova “– sem remissão – a parcialidade política que exuberantemente exibiu durante o inquérito do processo Marquês”.

Sócrates recorreu ainda a uma analogia com realidades externas: “A crónica desta nomeação de Carlos Alexandre é em tudo semelhante à do juiz Sérgio Moro. Ali, o juiz prendeu o adversário político e recebeu o prémio de ministro de Bolsonaro; aqui, a paga, vem, cuidadosamente, onze anos depois da minha prisão no processo Marquês.”

Para o ex-governante, a nomeação representa uma clara fagulha de “lawfare”, ou seja, o uso da Justiça como arma política, questionando a independência e a legitimidade do juiz para liderar um processo de combate à fraude num setor tão sensível como o da saúde.

