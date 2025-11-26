Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Preto junta-se assim ao processo em que o antigo primeiro-ministro é arguido. O advogado é conhecido por ter representado figuras envolvidas em processos mediáticos, como Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção do Sporting. Também se destacou por intervenções públicas em casos como o julgamento de Frederico Carvalhão Gil, ex-agente do SIS condenado por espionagem.

A entrada de José Preto na defesa de Sócrates marca uma nova fase no acompanhamento jurídico do antigo governante.

Recorde-se que Pedro Delille era o antigo defensor de José Sócrates no processo principal da Operação Marquês.

