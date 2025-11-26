Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Media For Europe (MFE), controlada pela família Berlusconi, vai adquirir uma participação de 32,9% no capital da Impresa, dona da SIC e do Expresso, avança esta quarta-feira a Bloomberg.

A entrada no capital da empresa italiana faz-se através de um aumento de capital em que serão emitidas 82,5 milhões de ações da Impresa por cerca de 17,3 milhões de euros. A MFE diz que a operação será financiada com recursos próprios e que não deverá ter impacto nas contas do atual exercício fiscal.

A Impresa indicou tanbém que irá fazer um aumento de capital social "no montante de até 17.325.000 euros, com supressão do direito de preferência dos acionistas", segundo um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O preço por ação será de 0,21 euros, "valor que corresponde ao preço médio ponderado pelo volume verificado nos seis meses anteriores ao dia 15 de outubro de 2025 (inclusive)". Já face à cotação de fecho da Impresa esta quarta-feira, dia em que caiu 4,24% para os 0,226 euros, o preço representa um desconto de 7,1%.

O acordo de investimento com a MFE "prevê ainda acelebração de um acordo parassocial entre a MFE e a Impreger" que "atribui direitos à MFE em linha com a sua participação e prevê a continuidade de controlo por parte da Impreger ("holding" da famíla Balsemão)". Toda a operação está dependente de que a CMVM não obrigue o grupo italiano a lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) e que as instituições de crédito não acionem "cláusulas de resolução ou de vencimento antecipado em contratos definanciamento celebrados pela Impresa e/ou pelas suas subsidiárias" e a aprovação pelos acionistas da Impresa numa assembleia-geral extraordinária.

A participação da MFE será de 32,934%, sendo que a Impreger fica com 33,738%.

"Esta parceria, a concretizar-se, colocará a MFE como um acionista relevante e um parceiro daImpresa, potenciando a possibilidade de a Sociedade reforçar a posição no setor dos media emPortugal e criando uma base sólida para acelerar a execução do plano estratégico da mesma, emparticular no que respeita ao seu crescimento, à expansão da atividade digital e ao potencialdesenvolvimento de novas áreas de negócio", refere a Impresa.

A Impresa "prosseguirá a sua atividade no curso normal dos negócios, em termos consistentes como seu plano estratégico e com as obrigações de informação ao mercado", conclui.

__

