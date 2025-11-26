Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Filipe Garcia junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de novembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Breve História do 25 de Novembro", o seu mais recente livro, publicado pela Ideias de Ler.

A ideia para este livro surgiu há alguns anos. "Trabalhava no Expresso quando a data começou a se discutida publicamente. Sugeri aos meus diretores fazer um trabalho sobre o que já se conhecia sobre o dia e, na verdade, nunca mais parei de ler sobre o assunto. No ano passado, chegou o desafio da editora e não tive como recusar. A história é tão apaixonante quanto, aos dias de hoje, relevante", conta ao 24notícias.

A obra tem sido bem recebida. "Tenho recebido bom feedback, sobretudo pelo facto de estar escrito com base nos episódios mais marcantes da época como forma de dar ao leitor a ideia de como se chegou ao famoso dia", diz.

Os leitores podem esperar, assim, "um relato imparcial, sem apontar de culpas ou busca pelos bons e maus envolvidos na história".

"Pelo meio, também consegui algumas novidades, sejam sobre as armas que o PS tinha à sua disposição, seja sobre o grupo que o PCP mantinha na capital ou sobre as reuniões nos dias que antecederam o famoso dia", confidencia.

Livro: "Breve História do 25 de Novembro" Autor: Filipe Garcia Editora: Ideias de Ler Data de lançamento: outubro de 2025 Preço: € 18,85

Num mundo tão ligado aos ecrãs, para Filipe Garcia os livros ganham assim um aliado. "Sou suspeito. Leio bastante e compro ainda mais livros, sem que isso me impeça de consumir informação e boas histórias por meios tecnológicos. Os livros, para mim, têm um ponto forte que me parece imbatível — não há notificações, ou alertas. Quando abrimos um livro, ficamos sozinhos com a história que estamos a ler".

Quanto ao clube, o autor mostra-se "entusiasmado". "Trocar ideias sobre um tema ao qual se dedicou tanto tempo pode ser muito gratificante e espero uma boa conversa sobre o tema", remata.

"Em Breve História do 25 de Novembro, Filipe Garcia traça o percurso de um país à beira do abismo e dividido entre visões opostas para o seu futuro. Com base em investigação rigorosa e entrevistas inéditas, revisita os tempos do PREC até ao dia que ditou o seu desfecho, abrindo finalmente caminho à democracia tal como agora a conhecemos. Pelo percurso revelam-se episódios até hoje desconhecidos – como um arsenal de armas que ainda se encontra enterrado –, que poderão mesmo mudar a forma como a história do 25 de Novembro será contada", pode ler-se na sinopse da obra.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa.

Filipe Garcia é jornalista desde 2001. Atualmente na Agência Lusa, iniciou-se na profissão no Record, seguindo depois por Focus, Sábado, Diário Económico, Diário de Notícias e Expresso.

Ao longo da carreira, acompanhou e assinou reportagens sobre as mais variadas áreas da sociedade, desde o desporto à política, e, pelo meio, assumiu a coordenação de vários projetos digitais, das revistas da Global Media aos sites da Sábado e do Expresso, tendo ainda passagem pelo portal de informação da Microsoft, o MSN. Ao longo dos anos, nunca deixou as críticas musicais, ao escrever na Blitz e no Altamont.

