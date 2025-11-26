Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau, afirmou esta quarta-feira que foi detido por militares no palácio presidencial, em Bissau. As declarações foram feitas ao jornal Jeune Afrique, onde o chefe de Estado revelou que a detenção ocorreu por volta das 12h00, no seu gabinete.
Em atualização Presidente da Guiné-Bissau detido e alvo de golpe de Estado. Militares assumem "controlo total" e suspendem ato eleitoral
26 nov 2025 14:50
-
- MadreMedia · Atualidade · 25 nov 2025 22:12
Um acordo entre EUA e Ucrânia. Então e a Rússia?
Comentários