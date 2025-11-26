Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a secretária da Defesa Interna, Kristi Noem, dois militares da Guarda Nacional foram baleados.

O presidente Donald Trump já foi informado da situação e já reagiu ao sucedido nas redes sociais, afirmando que o "animal que baleou dois militares da Guarda Nacional, que estão com ferimentos graves em hospitais diferentes, também está em estado critico, mas, vai pegar um preço alto", escreveu na Truth Social

O departamento da polícia de DC já indicou nas suas redes sociais que o suspeito encontra-se detido, avisando que o local já se encontra seguro, mas aconselha a todos os civis para evitarem a baixa de Washington.

De recordar que a Guarda Nacional tem sido presença assídua em Washington, fazendo parte da política anti-crime de Donald Trump para a capital dos EUA.

