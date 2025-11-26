Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inicialmente tinha sido anunciado que Mariana Mortágua ficaria no Parlamento até ao final do processo orçamental, mas segundo fonte do Bloco, à Lusa, Mortágua vai ficar até o final do ano, sendo substituída por Fabien Figueiredo.

De recordar que a ainda coordenadora nacional do BE já anunciou que não irá recandidatar-se ao cargo na 14.ª Convenção Nacional, agendada para o fim de semana.

A 25 de outubro, numa carta dirigida aos militantes do BE, Mortágua anunciou não pretendia recandidatar-se à liderança do partido por considerar que a direção por si encabeçada foi incapaz de “gerar um novo impulso político e eleitoral”.

Mariana Mortágua, 39 anos, economista, foi eleita coordenadora nacional do BE em maio de 2023, na última convenção nacional do partido, sucedendo a Catarina Martins, atual candidata à Presidência da República apoiada pelos bloquistas.

Na sequência deste anúncio de Mortágua, os bloquistas da moção A escolheram o antigo deputado e ex-vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, para encabeçar as listas à Mesa Nacional e à Comissão Política.

