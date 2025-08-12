Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o município, a medida preventiva resulta da detecção de uma obstrução na conduta de saneamento junto à Praça Manuel Arriaga, que provocou uma descarga de efluentes durante cerca de 1h30.

O incidente foi reportado de imediato às entidades competentes e, segundo a autarquia, foram acionadas “de forma célere” as operações necessárias para resolver o problema e minimizar impactos ambientais.

Foram recolhidas amostras de água para análise, cujos resultados deverão ser conhecidos quarta-feira, 13 de agosto, pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A praia já tinha sido interditada no dia 1 de agosto, reabrindo apenas alguns dias depois. Foram identificados vários banhistas que se sentiram mal devido à contaminação da água.