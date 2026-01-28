Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 00h00 e as 08h00 desta quarta-feira, a Proteção Civil registou cerca de 1.500 ocorrências em todo o país, um número que deverá aumentar, uma vez que muitas situações ainda não tinham sido contabilizadas.

O Governo anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que a depressão Kristin fez duas mortes em Portugal Continental e apelou à população para respeitar as orientações das autoridades.

“O Governo lamenta profundamente a perda de duas vidas e apresenta sentidas condolências às famílias”, lê-se na nota. O Executivo sublinha que “tem estado a acompanhar em permanência o impacto da tempestade Kristin em território nacional” e reforça que é “fundamental seguir as orientações das autoridades, evitando circulação em zonas mais afetadas”.

Uma pessoa morreu na sequência da queda de uma árvore em Vila Franca de Xira, durante a passagem da tempestade Kristin. A vítima mortal, um distribuidor de pão, estava a trabalhar no momento do acidente.

A segunda vítima mortal terá sido em Monte Real (Leiria) e foi causada pela queda de uma estrutura metálica, de acordo com a CNN Portugal.

Escolas encerradas e metro suspenso em Coimbra

A zona mais afetada situa-se no distrito de Coimbra, estendendo-se para norte até Aveiro e para sul até Leiria. O IPMA classificou a depressão Kristin como um fenómeno de “ciclogénese explosiva”, caracterizado por forte intensidade de vento e precipitação. Em Coimbra, a Câmara Municipal determinou o encerramento das escolas como medida preventiva.

O serviço do Metro Mondego está totalmente suspenso nos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. De acordo com a Câmara Municipal, o serviço urbano e suburbano foi interrompido devido ao mau tempo, não havendo ainda previsão para a reposição total, embora estejam a ser feitos esforços para reativar primeiro o troço urbano. As escolas de Miranda do Corvo também permanecem encerradas.

Queda de roda gigante na Figueira da Foz

Na Figueira da Foz, a força do vento provocou a queda da roda gigante instalada na marginal. Ainda na região do Baixo Mondego, parte do telhado da antiga Universidade Internacional desabou e atingiu pelo menos sete viaturas. Registaram-se também estragos na esquadra da PSP e a antiga Estrada Nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, encontra-se cortada devido à queda de árvores, na chamada Estrada das Pontes.

Segundo as autoridades locais, a depressão Kristin terá atingido esta zona durante cerca de 10 minutos, um período mais curto do que o registado aquando da passagem da tempestade Leslie, em outubro de 2018, mas suficiente para causar danos significativos.

Atrasos nos comboios Fertagus

No distrito de Lisboa e Setúbal, a queda de uma árvore sobre a linha ferroviária da Fertagus obrigou à circulação em via única entre Palmela e Pinhal Novo, provocando atrasos na ligação ferroviária entre Roma-Areeiro e Setúbal.

850 mil sem eletricidade

O mau tempo teve ainda um impacto significativo no fornecimento de energia elétrica. Às 07h00, mais de 850 mil clientes estavam sem eletricidade em Portugal continental, depois de um pico de cerca de um milhão de clientes afetados por volta das 06h00. Os distritos mais atingidos são Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal. Durante a madrugada, cerca de 40 mil clientes ficaram sem energia no distrito de Viana do Castelo.

A E-Redes indicou que as condições meteorológicas adversas provocaram danos extensos na rede de distribuição de eletricidade, afetando infraestruturas de Alta, Média e Baixa Tensão. As operações de reparação foram dificultadas pelo mau tempo, mas as equipas encontram-se agora no terreno com melhores condições de mobilidade.

Em Torres Vedras, a tempestade deixou um rasto de destruição, com árvores de grande e médio porte e postes de eletricidade derrubados. Vários estabelecimentos ficaram destruídos, incluindo uma oficina cujo teto foi arrancado pela força do vento. Também se registaram danos na Escola Secundária Madeira Torres. Segundo a Proteção Civil municipal, o cenário repete-se em várias zonas do concelho, incluindo áreas mais rurais.

A Proteção Civil mantém o estado de prontidão especial de nível 4 ao longo de toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, enquanto a depressão Kristin continua a atravessar o território continental.

Estragos na A8

Para além dos estragos registados em zonas urbanas e nos distritos mais afetados, as consequências da depressão Kristin também se fizeram sentir nas principais vias do país. Nas imagens partilhadas por um utilizador no Instagram, é possível ver os danos provocados pelo mau tempo na A8, na direção de Óbidos, com árvores e detritos a bloquearem parte da estrada e a condicionar o trânsito.