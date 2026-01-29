Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Universidade de Lisboa apresenta esta quinta-feira, 29 de janeiro, no Pavilhão de Portugal, o ULisboa Startup Impact Report 2025. O documento, elaborado com a Dealroom.co, mapeia pela primeira vez o impacto do empreendedorismo gerado pela instituição.

Os números mostram que há mais de 1.000 startups fundadas por estudantes, investigadores, docentes e antigos alunos da Universidade de Lisboa. Estas empresas têm presença em mais de 40 países e somam uma valorização que ultrapassa os 24 mil milhões de euros. O relatório conta ainda 170 spin-offs académicas e regista cerca de 4 mil milhões de euros captados em investimento.

A sessão inclui a análise técnica do estudo por Aliaksei Vincho, da Dealroom.co, e um painel com representantes do Governo, da Agência Nacional de Inovação, da Startup Portugal e do fundador da Sensei, Vasco Portugal. A moderação fica a cargo de Miguel Magalhães, do The Next Big Idea, parceiro de media do evento.