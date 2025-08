Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A interdição a banhos que foi imposta esta sexta-feira, pela autarquia, na praia da Nazaré mantém-se este sábado. Mas, de acordo com o jornal de Leiria, pelo menos, 50 pessoas tiveram de ser assistidas nos hospitais de Alcobaça e de Leira. Os sintomas são vómitos e diarreia, situações que estarão relacionadas com o contacto com o mar na Praia da Nazaré.

Num ponto de situação realizado às 12 horas, a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria explicou que deram entrada nos serviços 28 crianças e 22 adultos, com a mesma sintomatologia, e nenhum se encontra em observação. Todos recebem indicações médicas, alta, e vão para casa.

Ao Jornal de Leiria, o presidente da Câmara Municipal da Nazaré admite que houve uma “má gestão de crise”. “Pode ter havido uma má gestão de crise, é verdade. Isto foi algo que aconteceu há seis dias e atacámos logo o problema na altura, com água a ser bombeada durante toda a noite. Não quisemos alarmar [a população] porque os serviços diziam que estavam garantidas as condições”, explica.

A Praia da Nazaré continua interdita a banhos, proibição que só será levantada consoante os resultados das análises, que deverão ser divulgados hoje pelo Instituto Ricardo Jorge. Segundo Manuel Sequeira, a autarquia está em constante acompanhamento do caso e acredita que o problema “está ultrapassado”. “Os técnicos que já foram averiguar e constatar in loco garantem que [a água] está em condições”.

Ainda assim, a ida a banhos não é recomendada e a Bandeira Azul, que garante a qualidade da água, foi retirada. “Será recolocada quando for garantida a qualidade da água”, esclarece o autarca.

Esta sexta-feira, a autarquia explicou que uma ocorrência técnica registada no sistema pluvial originou “uma ocorrência anómala, acompanhada de maus odores junto à linha de costa”. O local foi inspecionado e encontra-se agora sem sinais visíveis de escorrência nem odores desagradáveis.