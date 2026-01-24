Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro ataque aconteceu no Porto de Sydney, onde a criança foi mordida enquanto nadava e acabou por morrer no hospital. No dia seguinte, a prancha de surf de uma criança de 11 anos foi atingida na praia de Dee Why, poucas horas antes de um homem ser atacado em Manly, nas proximidades. O quarto incidente ocorreu cerca de 300 quilómetros a norte, quando um surfista sofreu ferimentos no peito após um tubarão morder a sua prancha.

Segundo o investigador Chris Pepin-Neff, da Universidade de Sydney, trata-se da série de ataques mais próxima no tempo e no espaço registada em duas décadas de investigação. Os episódios geraram alarme a nível nacional e internacional, com autoridades a reforçarem avisos e a suspenderem actividades balneares por receio de novos ataques.

Especialistas explicam que as fortes chuvas registadas nos dias anteriores criaram condições ambientais favoráveis à presença de tubarões-cabeça-chata junto à costa. A entrada de grandes volumes de água doce, juntamente com nutrientes e resíduos, terá atraído cardumes de peixes, seguidos pelos tubarões, para zonas habitualmente frequentadas por banhistas e surfistas.

Apesar do aumento gradual do número de ataques registados nas últimas décadas, os cientistas sublinham que os tubarões não se tornaram mais agressivos. O crescimento da população costeira, a maior prática de desportos aquáticos e a melhoria dos sistemas de vigilância e comunicação explicam, em grande parte, o aumento dos números oficiais.

Perante os pedidos para o abate de tubarões, os especialistas rejeitam a eficácia dessa medida, defendendo antes uma abordagem baseada na prevenção e na informação. Evitar entrar no mar após períodos de chuva intensa e encarar o oceano como um ambiente selvagem são algumas das recomendações deixadas aos utilizadores das praias.

"Não são os tubarões que invadem o nosso espaço", alertam os investigadores. "Somos nós que entramos no deles".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.