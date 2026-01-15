Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi tomada esta quarta-feira e enquadra-se na avaliação de risco feita pelas autoridades portuguesas, que consideram o atual cenário no país como representando um perigo significativo para cidadãos estrangeiros.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos os portugueses que se encontram no Irão foram contactados pelas autoridades consulares. Oito cidadãos nacionais já abandonaram o território iraniano, enquanto outros se encontram em processo de saída, num conjunto de operações conduzidas com reserva por motivos de segurança.

Apesar das recomendações, dez cidadãos portugueses optaram por permanecer no país. Sete desses residentes possuem dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana.

O Governo reforçou ainda o alerta à comunidade portuguesa, desaconselhando todas as viagens ao Irão.

