Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian, presidente eleito no verão de 2024, afirmou que manter o país desligado da internet só irá aumentar o descontentamento popular e aprofundar a distância entre a população e o poder político, escreve o The Guardian.

Numa mensagem publicada no Telegram, sublinhou que a tentativa de atrasar a circulação de imagens da repressão violenta não evitará o confronto com a realidade.

As declarações surgem num momento de forte divisão no topo do regime iraniano sobre os riscos políticos de manter o bloqueio digital. Segundo Yousef Pezeshkian, persistir no encerramento das comunicações online fará com que cidadãos que até agora não manifestavam insatisfação passem também a integrar esse grupo. Acrescentou ainda que a divulgação de vídeos sobre a violência empregue contra os manifestantes é algo “que terá de ser enfrentado mais cedo ou mais tarde”.

O levantamento parcial e intermitente das restrições tem permitido um lento apuramento do número de mortos durante a repressão. Organizações de defesa dos direitos humanos documentaram vários milhares de vítimas mortais, incluindo crianças, enquanto a ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, estima que o número final possa atingir os 25 mil mortos. Milhares de pessoas continuam detidas.

Yousef Pezeshkian, que exerce funções como conselheiro governamental, considerou que o risco de manter o Irão isolado digitalmente é superior ao risco de um eventual regresso dos protestos caso o acesso à internet seja restabelecido. Defendeu que as instituições de segurança devem garantir a ordem mesmo com a internet ativa, que classificou como “uma necessidade da vida”.

