Chama-se Amelia, é uma estudante britânica gerada por inteligência artificial, de cabelo roxo e estética gótica, que empunha orgulhosamente uma pequena bandeira do Reino Unido e parece demonstrar uma inclinação assumida para mensagens racistas.

Segundo o The Guardian, a personagem está a inspirar uma sucessão de memes virais no Facebook e no X, onde a sua popularidade tem vindo a crescer de forma acelerada.

Os vídeos que protagoniza mostram-na frequentemente a caminhar por Londres ou pelo interior da Câmara dos Comuns, declarando o seu amor por Inglaterra e alertando para alegados perigos associados a “muçulmanos militantes” ou a “migrantes do terceiro mundo”. Num dos mais partilhados, Amelia é interpelada de forma agressiva por um homem barbudo vestido com trajes islâmicos por estar a comer uma salsicha de porco.

A mensagem não é nova no universo da extrema-direita digital, mas o que distingue Amelia é o facto de ser uma criação de Inteligência Artificial (IA), o que a torna infinitamente adaptável e fácil de replicar. Qualquer utilizador com acesso a um chatbot comum consegue gerar novas versões da personagem. No X, muitos recorreram à ferramenta de IA Grok para produzir tantos conteúdos com Amelia que o fenómeno deixou de estar confinado a círculos restritos.

Uma das primeiras versões de Amelia nasceu num videojogo de contra-extremismo financiado pelo Ministério do Interior britânico. O jogo, intitulado Pathways: Navigating the Internet and Extremism, foi criado para desencorajar jovens entre os 13 e os 18 anos, em Yorkshire, de se aproximarem de ideologias da extrema-direita.

Todavia, versões alternativas de Amelia multiplicaram-se nas redes sociais, surpreendendo até os criadores do jogo original. Entre as iterações mais populares encontram-se uma Amelia em estilo manga, outra inspirada em Wallace and Gromit e até encontros fictícios, gerados por IA, com personagens como Harry Potter, quase sempre acompanhados de linguagem racista e mensagens da extrema-direita.

