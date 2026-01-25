Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, o aumento dos acidentes com estas bicicletas elétricas, especialmente envolvendo crianças, levou as autoridades neerlandesas a anunciar restrições a estes veículos.

Embora a assistência elétrica das bicicletas seja limitada a pouco mais de 24 km/h, muitos utilizadores modificam os dispositivos para atingir velocidades de até 40 km/h, especialmente em parques muito movimentados.

A organização de segurança VeiligheidNL estima que cerca de 5.000 utilizadores de “fatbikes” sejam tratados anualmente em departamentos de urgência, com base numa amostra recente de hospitais. Os jovens entre os 12 e os 15 anos concentram o maior número de acidentes.

A responsável pelo transporte em Amesterdão, Melanie van der Horst, anunciou que serão aplicadas medidas “não convencionais”, proibindo as fatbikes nos parques da cidade, começando pelo Vondelpark. A cidade de Enschede prepara também uma proibição semelhante no centro urbano, respondendo a inúmeros pedidos de cidadãos que pedem o bloqueio destes veículos.

A ANWB, organização de assistência rodoviária, aponta que o problema não está no modelo em si, mas na facilidade com que os utilizadores aumentam a velocidade, aliando-o a comportamentos de risco.

