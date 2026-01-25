Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os golos do SLB foram marcados por Pavlidis, que bisou, e por Sidny Cabral e Anísio Cabral.

O Benfica continua no terceiro lugar com 45 pontos.

Durante o jogo, foi realizada uma homenagem a Miklós Féher, aplaudido de pé aos 29 minutos. O jogador morreu há 22 anos.

