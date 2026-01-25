Em comunicado divulgado este domingo, 25 de janeiro, a PJ refere que a interceção ocorreu “em condições de extrema dificuldade e perigosidade”, devido à adversidade das condições meteorológicas. A embarcação acabou por afundar-se por causa do estado do mar, mas a maioria dos fardos de cocaína foi entretanto recuperada, segundo informação recolhida.

A bordo do semi-submersível, proveniente da América Latina, seguiam quatro cidadãos estrangeiros, três de nacionalidade colombiana e um venezuelano. O comunicado não especifica a data exata da operação nem confirma oficialmente a detenção dos tripulantes, remetendo mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa agendada para a tarde deste domingo.

A operação contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária e teve início no âmbito de uma estreita cooperação internacional. As autoridades portuguesas trabalharam em articulação com a Drug Enforcement Administration (DEA) e a Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), dos Estados Unidos, bem como com a National Crime Agency (NCA), do Reino Unido, no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre) Narcotics.

A investigação prossegue agora sob coordenação da Polícia Judiciária, em articulação com autoridades parceiras de outros países, no âmbito de um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores.