Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sistema frontal associado à depressão passará pela Madeira no dia 27, trazendo períodos de chuva, mais intensos nas terras altas, que deverão evoluir para aguaceiros a partir da manhã. O vento será moderado a forte, soprando inicialmente de oeste/sudoeste e rodando para noroeste, com rajadas até 75 km/h e podendo atingir 95 km/h nas áreas montanhosas.

A agitação marítima também será significativa, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros na costa norte e na ilha do Porto Santo, podendo atingir um máximo de 12 metros a partir da tarde de 27 de janeiro.

O IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível Laranja e Amarelo para rajadas de vento e agitação marítima, recomendando à população que acompanhe atentamente as atualizações destes alertas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.