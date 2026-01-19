Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a informação divulgada pelo MNE à Lusa, trata-se de uma cidadã portuguesa que “já se encontra bem e em casa” e de um segundo caso identificado pelas autoridades espanholas, embora ainda não haja detalhes sobre o estado de saúde desta pessoa.

As autoridades mantêm contactos permanentes para esclarecer a situação de todos os cidadãos portugueses presentes no local.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 de domingo (18h45 em Lisboa), no apeadeiro de Adamuz, envolvendo dois comboios de alta velocidade. Um dos comboios pertencia à empresa privada Iryo, que seguia de Málaga com destino a Madrid, transportando cerca de 70 passageiros, e o outro à companhia pública Renfe, que circulava no sentido contrário, de Madrid para Huelva, próximo da fronteira com Portugal.

O presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, confirmou que mais de 100 pessoas ficaram feridas, das quais 48 permanecem hospitalizadas. As autoridades continuam a avaliar a extensão dos danos e a fornecer assistência às famílias das vítimas. Até agora são registadas 39 vítimas mortais.

