Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Nacional deteve um homem de 23 anos suspeito de ter roubado uma corrente de ouro a Nicolás Alcocer Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, diz o El País.

O incidente ocorreu pelas 5h00 de sábado na emblemática Gran Vía, no centro de Madrid. A vítima dirigia-se a um táxi quando foi abordada por trás por um indivíduo que lhe arrancou o colar do pescoço com um golpe rápido. A joia estava avaliada em 6.000 euros.

Agentes do Grupo de Atenção ao Cidadão, que se encontravam em patrulhamento na zona, ouviram os gritos da vítima a pedir ajuda e localizaram o suspeito em fuga. Seguiu-se uma perseguição a pé por várias ruas do centro da capital, terminando na rua da Puebla, próxima da Corredera Baja de San Pablo. Durante a fuga, o suspeito terá largado a corrente no chão, o que permitiu a sua recuperação imediata.

A vítima não sofreu quaisquer ferimentos e dirigiu-se a uma esquadra central, na rua de Leganitos, para apresentar queixa formal. De acordo com as autoridades, o detido encontra-se agora acusado de um crime de roubo com violência e intimidação.

O incidente gerou destaque devido à notoriedade da vítima. Nicolás Alcocer Petro tinha sido recentemente visto na Feira Internacional de Turismo (Fitur) e, após o episódio, mostrou satisfação pela rápida atuação policial, assinando o livro de felicitações da esquadra.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.