Na cidade onde ocorreu o incidente, no estado do Minnesota, as manifestações concentraram-se contra a operação anti-imigração em curso levada a cabo pelo ICE. Ao início da noite, mais de mil pessoas participaram numa vigília em memória de Pretti no parque Whittier, próximo do local onde foi morto, iluminando o espaço com velas e exibindo cartazes críticos da actuação da agência federal.

Os protestos estenderam-se rapidamente a outras cidades. Em Washington, centenas de manifestantes marcharam até ao edifício do Departamento de Segurança Nacional, na zona sudoeste da capital, onde entoaram palavras de ordem como "vergonha", segundo avançou o Washington Post. Em Nova Iorque, Los Angeles e Chicago registaram-se as maiores concentrações, cidades que têm sido igualmente alvo do envio de agentes do ICE, apoiados pela Guarda Nacional, por decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Os protestos surgem num contexto de crescente tensão no Minnesota, onde, ao longo da sexta-feira, milhares de pessoas já tinham saído às ruas de Minneapolis para denunciar alegados abusos cometidos por agentes federais em operações recentes. A contestação intensificou-se após a morte, a 7 de Janeiro, da cidadã norte-americana Renée Nicole Good, também baleada por uma agente federal, e o ferimento, uma semana depois, de um cidadão venezuelano atingido com um tiro na perna.

A Administração Trump lançou em Dezembro no estado do Minnesota uma operação anti-imigração designada "Metro Surge", justificada pelo Presidente com um alegado aumento da criminalidade na região. No entanto, várias acções dos agentes, incluindo a detenção de uma criança de cinco anos e os casos recentes de violência armada, têm provocado forte indignação entre a população local e motivado uma onda de protestos a nível nacional.

