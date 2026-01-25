Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 48 anos, identificado como Juan F. M., entregou-se à Guarda Civil na tarde de sábado, confessando ter assassinado um rapaz de 13 anos, amigo do seu filho. O menor encontrava-se no domicílio do suspeito quando foi vítima de agressões e ferimentos com arma branca, de acordo com fontes da Guarda Civil citadas pelo El País.

Segundo informações preliminares, os dois rapazes, colegas de escola e da mesma idade, estavam a jogar videojogos ou a utilizar o computador na casa do pai de um deles, após o almoço. Por razões ainda desconhecidas, ocorreu a agressão que culminou na morte violenta do jovem. O suspeito apresentou-se aos agentes com vestígios visíveis de sangue.

A Guarda Civil não confirmou se está a investigar a hipótese de o pai ter assumido a culpa para proteger o filho nem se o homicídio resultou de uma discussão entre os dois amigos.

Também não foi verificada a alegação de que o detido teria sofrido um “ataque de loucura”, como mencionou a imprensa local. As autoridades insistem em manter abertas todas as linhas de investigação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.