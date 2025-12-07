Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Metropolitan Police, os agentes foram chamados às 8h11 para um parque de estacionamento de vários andares no Terminal 3, após relatos de que várias pessoas tinham sido agredidas.

Num comunicado, a força policial afirmou: “Um número de pessoas foi pulverizado com o que se acredita ser uma forma de spray pimenta por um grupo de homens que depois abandonou o local.”

O mesmo comunicado acrescenta: “Oficiais armados compareceram e detiveram um homem sob suspeita de agressão. Este permanece sob custódia e continuam as investigações para localizar outros suspeitos”.

A polícia indicou que não está a tratar o incidente como terrorismo.

O Serviço de Ambulâncias de Londres tratou 21 pessoas, incluindo cinco que foram transportadas para o hospital. As autoridades confirmam que os ferimentos “não se acredita que alterem a vida ou sejam potencialmente fatais”.

O Terminal 3 permanece aberto, mas a área circundante registou perturbações no trânsito.

Testemunha descreve “uma das coisas mais estranhas” que já viveu

O passageiro Tom Bate, que tinha acabado de aterrar de Dallas, contou à Sky News que viu três “jovens, vestidos de preto com as cabeças cobertas” a correr da zona dos elevadores.

Foi então que “as pessoas começaram a tossir”, disse. “De repente… toda a gente na sala estava a tossir, incluindo eu, e havia uma ardência na garganta.”

O incidente foi, segundo descreve, “uma das coisas mais estranhas que já experienciei”.

Pouco depois, Tom Bate viu “10 a 20 polícias armados” a entrar no parque de estacionamento.

“Os [polícias] de facto apontaram a arma a alguém e ordenaram-lhe que ficasse no chão e o detiveram”, relatou. “E tiraram-me do veículo para identificar a pessoa.”

O passageiro classificou o momento como “bastante intenso” e “absolutamente aterrador.”

Polícia reforça presença no aeroporto

O comandante Peter Stevens afirmou ao canal britânico: “Nesta fase, acreditamos que o incidente envolveu um grupo de pessoas que se conheciam, com um desacordo que escalou e resultou em várias pessoas feridas.”

Stevens acrescentou: “Os nossos agentes responderam rapidamente e haverá uma maior presença policial no Aeroporto de Heathrow durante a manhã, para continuar as investigações e garantir a segurança de quem está na área.”

Reforçou ainda: “Não estamos a tratar este incidente como terrorismo. Compreendo as preocupações do público e gostaria de agradecer a todos na área pela sua cooperação esta manhã.”

Já o Serviço de Ambulâncias declarou um “incidente significativo”, acionando um “desdobramento total” de meios. O London Fire Brigade confirmou também ter sido chamado às 8h14 para apoiar os restantes serviços de emergência, permanecendo no local.

O aeroporto aconselha os passageiros a reservarem mais tempo nas deslocações e a confirmarem eventuais alterações com as respetivas companhias aéreas.

Transportes afetados

Houve atrasos nas linhas Elizabeth Line e Piccadilly Line do metro. O National Rail informou que as linhas para Heathrow já reabriram, mas avisou que “apesar de as linhas terem reaberto, prevê-se que a perturbação continue enquanto os serviços regressam ao normal”, podendo ocorrer atrasos de até 10 minutos e cancelamentos até às 11h45.

A National Highways East (autostrada) relatou na rede social X que um “incidente grave” no túnel do aeroporto levou ao encerramento da via de acesso da autoestrada M4, no sentido sul, entre a M4 e a saída 4A, mas mais tarde confirmou que todas as vias tinham sido reabertas.

Nas redes sociais, vários utilizadores mencionaram buscas a veículos e “engarrafamentos significativos” na zona do Terminal 3. Imagens mostram polícias armados num dos parques de estacionamento.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.