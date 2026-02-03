Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, na sequência de diligências de investigação que permitiram recolher fortes indícios da autoria do crime. A vítima foi mortalmente atingida com disparos de arma de fogo na região da cabeça, junto ao bairro Ceuta Sul.

De acordo com a investigação, o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, que teria terminado há poucos dias. Não conformado com o fim da relação, o homem terá aguardado pela vítima num parque de estacionamento, conhecendo previamente as suas rotinas, no momento em que esta se preparava para se deslocar para o local de trabalho.

Munido de um revólver, o suspeito surpreendeu a mulher e efetuou vários disparos, provocando-lhe a morte no local, tendo-se de seguida ausentado da cena do crime.

Na sequência dos factos, a Polícia Judiciária iniciou de imediato as diligências consideradas pertinentes, apurando que o autor terá iniciado fuga de Lisboa em direção ao sul do país. O suspeito acabou por ser localizado e detido no mesmo dia da ocorrência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.