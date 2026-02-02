Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima foi atingida por quatro disparos. O ex-namorado é considerado suspeito.

O alerta foi dado às 5h00. Os disparos ocorreram num parque de estacionamento junto à Avenida de Ceuta.

O óbito foi declarado no local e a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o crime.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.