Segundo o comunicado enviado às redações pela PJ, a iniciativa surge num contexto de crescente preocupação das autoridades europeias. Segundo dados recentes da EUROPOL e de vários Estados-Membros da União Europeia tem vindo a aumentar o número de jovens, incluindo menores, envolvidos na preparação ou execução de atos de extremismo violento, um fenómeno que reforça a urgência de investir em estratégias eficazes de prevenção.

Com a campanha “Prevenção da Radicalização Online de Crianças e Jovens”, lançada esta manhã pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice e pelo Diretor Nacional da PJ, Luís Neves, a PJ pretende chamar a atenção não apenas de crianças e adolescentes, mas também de pais, educadores e responsáveis escolares, para a existência de dinâmicas de aliciamento e manipulação online que podem ter consequências graves, tanto no ambiente digital como na vida real.

