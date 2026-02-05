Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma visita a Alcácer do Sal, uma das localidades mais atingidas pelas cheias provocadas pelas depressões Kristin e Leonardo, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que "cada câmara é um caso", admitindo que, perante circunstâncias extremas, os responsáveis municipais poderão optar por uma solução prevista na lei que salvaguarde a segurança das populações e que possibilite o adiamento das eleições presidenciais.

O chefe de Estado revelou ainda que está a ponderar fazer uma declaração ao país no sábado, com um apelo ao voto, tema que deverá também ser analisado numa reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agendada para o final da tarde desta quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a situação vivida em Alcácer do Sal é, em termos de cheias, "a mais grave de todo o território", salientando que, até ao momento, não há sinais claros de melhoria. A partir da zona mais elevada da cidade, junto à Pousada do Castelo, o Presidente observou a extensão das inundações no rio Sado, descrevendo o cenário como "impressionante".

Questionado sobre as suas principais preocupações, o Presidente destacou que a situação representa "um teste à resistência das pessoas", em especial das que foram retiradas das suas casas, bem como daqueles que veem os seus pequenos negócios e meios de subsistência afetados, além das populações isoladas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.