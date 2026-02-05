Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos, explicou que, até às 5h00, as previsões apontavam para um caudal acumulado de cerca de 3.500 metros cúbicos por segundo em Almourol, resultante das descargas das barragens do Fratel, Pracana e Castelo de Bode. Contudo, o cenário alterou-se rapidamente e os valores já ultrapassaram os 7.400 m³/s.

Perante esta evolução, foi acionado o nível vermelho, o mais elevado numa escala de quatro, que corresponde a risco extremo. Este patamar implica a possibilidade de cheias graves, inundação de zonas historicamente vulneráveis, deslizamentos de terras e derrocadas, bem como a mobilização imediata de meios de proteção civil.

Segundo Manuel Jorge Valamatos, desde as 9h00 estão no terreno todas as estruturas de proteção civil, em articulação com a GNR e a PSP, a regular o trânsito e a adotar medidas para minimizar danos em pessoas e bens. As autoridades admitem que a situação possa agravar-se, uma vez que as previsões indicam uma continuidade da subida dos caudais nas próximas horas.

