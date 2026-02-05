Numa nota divulgada no seu site, a concessionária das travessias rodoviárias sobre o rio Tejo refere que a medida é de caráter preventivo e visa garantir a segurança dos utentes, recomendando como alternativa a utilização da Ponte Vasco da Gama. A empresa acrescenta que o procedimento será revisto “conforme se justificar”, em função da evolução das condições meteorológicas.

Portugal continental está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, que tem provocado chuva persistente, por vezes forte, e vento intenso, levando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir vários avisos meteorológicos.

Desde a semana passada, onze pessoas morreram na sequência do mau tempo associado às depressões Kristin e Leonardo, que causaram ainda centenas de feridos e desalojados. Entre as principais consequências do temporal contam-se a destruição total ou parcial de habitações e empresas, quedas de árvores e estruturas, cortes de estradas, encerramento de escolas e serviços de transporte, bem como falhas no fornecimento de energia, água e comunicações.