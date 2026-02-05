Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a associação de defesa do consumidor, a adoção de comportamentos preventivos é essencial para reduzir riscos e aumentar a segurança em cenários de emergência como falhas prolongadas de eletricidade, tempestades severas, apagões, sismos ou tsunamis. A DECO Proteste sublinha que a preparação pode ser decisiva nas primeiras 72 horas após um incidente, período em que a ajuda externa pode demorar a chegar.

O primeiro passo passa pela escolha de uma mochila resistente, onde devem ser guardados alimentos e bebidas suficientes para, pelo menos, três dias. A associação recomenda a opção por alimentos que não necessitem de confeção e alerta para a importância de evitar comida salgada, de modo a reduzir a necessidade de ingestão de água.

Entre os itens essenciais a incluir no kit estão garrafas de água, géis energéticos, bolachas, chocolates e comida enlatada. Devem ainda constar equipamentos como apito, manta de aquecimento, canivete multifunções, isqueiro, corda, rádio a pilhas, powerbank, lanterna, pilhas de substituição, relógio que funcione sem eletricidade, comprimidos de purificação de água, algum dinheiro em numerário e cópias dos cartões de cidadão de todos os membros da família.

A DECO Proteste recomenda igualmente a inclusão de um estojo de primeiros socorros, com material para curativos, antissépticos, medicamentos básicos como anti-inflamatórios e paracetamol, antidiarreico, termómetro, lenços de papel, máscaras cirúrgicas e uma embalagem extra de medicamentos de toma regular.

Os animais de companhia não devem ser esquecidos. A associação defende a criação de um kit de emergência específico para os animais, com ração e água para alguns dias, recipientes para alimentação, coleira com identificação, trela ou peitoral, documentos do animal, medicamentos, objetos familiares para reduzir o stresse e materiais de higiene. A caixa transportadora e, no caso dos gatos, a caixa de areia, devem permanecer num local acessível da casa.

Por fim, a DECO Proteste recomenda que a mochila de emergência seja guardada num local de fácil acesso, preferencialmente perto da saída de casa, e que a sua localização seja conhecida por todos os membros da família. O kit deve ser revisto e atualizado regularmente, garantindo que alimentos e medicamentos se mantêm dentro dos prazos de validade e que todos os itens permanecem funcionais e prontos a ser utilizados em caso de necessidade.

