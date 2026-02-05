Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Devido à depressão Leonardo, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão sob aviso amarelo por causa da precipitação. Todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo até às 18h00 por causa do vento.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 399 ocorrências entre as 00h00 e as 08h00, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.

Segundo a E-REDES, esta manhã existiam ainda 86 mil clientes sem eletricidade. Nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da Depressão Kristin totalizam 76 mil clientes, com Leiria com 57 mil clientes sem energia, Santarém com 15 mil clientes, Castelo Branco com 3 mil e Coimbra mil.

Veja aqui as principais ocorrências e condicionamentos devido ao mau tempo.

Inundações:

O galgamento do rio Tejo causou hoje inundações junto às zonas ribeirinhas de Alhandra e Vila Franca de Xira;

Na Lourinhã, o rio Grande encheu de água diversas ruas do centro da vila e também na localidade do Vimeiro;

Em Torres Vedras, o rio Sizandro já galgou as margens dentro da cidade, perto do Estádio do Torreense;

Em Alcobaça, o rio Alcoa ainda não passou as margens, mas há inundações sobretudo dentro da cidade e nas localidades de Alfeizerão e São Martinho.

Estragos:

Dezenas de automóveis sofreram danos e outros foram arrastados em Portalegre pela força da água, lama e pedras provenientes da Serra de São Mamede.

Pessoas retiradas de casa:

Um total de 89 pessoas foram resgatadas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal;

Em Dois Portos e Ponte do Rol, concelho de Torres Vedras, 13 pessoas foram retiradas de casa;

Uma pessoa desalojada na localidade da Mata, no concelho de Alenquer, devido ao desabamento de uma casa. Outras duas correm o mesmo risco.

Condicionamentos rodoviários e fluviais:

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre as estações de Cacilhas e o Cais do Sodré está interrompida, assim como entre Trafaria, Porto Brandão e Belém;

Um aluimento de terras obrigou ao corte da Estrada Nacional 222 em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto;

Deslizamento de terras corta EN-18-8 entre Castelo Branco e Malpica do Tejo.

Condicionamentos ferroviários:

Linha da Beira Baixa - circulação suspensa entre Entroncamento e Castelo Branco;

Linha do Norte - devido às inundações em Alfarelos, está suspensa a circulação do Longo Curso;

Urbanos de Lisboa - circulação suspensa entre Alverca e Castanheira do Ribatejo;

Linha de Cascais - circulação entre Algés e Oeiras a ser feita em via única;

Urbanos de Coimbra - circulação suspensa;

Linha do Douro - circulação suspensa entre Régua e Pocinho;

Linha do Oeste - circulação suspensa;

Linha do Sul - circulação suspensa entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de Longo Curso;

Linha do Leste entre Torre das Vargens e Elvas estava às 12h00 suspensa devido à queda de uma árvore.

Escolas encerradas:

Escola das Meãs, Montemor-o-Velho;

Todas as escolas em Torres Vedras;

Todas as escolas em Alcácer do Sal, Palma e Casebres.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.