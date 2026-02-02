Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação decorre entre os dias 2 e 6 de fevereiro e tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade escolar para os riscos associados a uma utilização irresponsável da internet e das novas tecnologias. A iniciativa associa-se ainda ao Dia da Internet Mais Segura, que este ano se assinala a 10 de fevereiro.

Segundo a PSP, o acesso cada vez mais precoce às novas tecnologias por parte de crianças e jovens tem contribuído para a rápida disseminação de imagens e mensagens promotoras de insegurança. Num contexto de crescente digitalização, registam-se alterações significativas nas dinâmicas de comportamentos violentos, com ameaças, agressões, injúrias, difamação e devassa da vida privada a ocorrerem cada vez mais à distância, em ambiente online, muitas vezes fora do controlo dos responsáveis parentais.

Apesar das vantagens associadas à utilização da internet, a PSP alerta para os riscos inerentes, nomeadamente o aumento de situações de cyberbullying, discursos de ódio nas redes sociais e criminalidade associada às novas tecnologias, como burlas.

No âmbito da operação, os polícias das EPES vão transmitir orientações de autoproteção a alunos, professores, assistentes operacionais e pais ou encarregados de educação, com o objetivo de promover uma utilização segura desta ferramenta, cada vez mais presente no quotidiano.

A PSP sublinha ainda a importância da monitorização das atividades online dos mais jovens por parte dos pais e encarregados de educação. O controlo parental é apontado como fundamental numa perspetiva preventiva, cabendo à família a deteção precoce de indícios e o apoio a crianças e jovens vítimas de comportamentos violentos, como aliciamento sexual online (grooming), partilha não consentida de conteúdos íntimos ou cyberbullying.

A evolução das novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, trouxe também novos desafios, como a dificuldade em distinguir conteúdos e notícias reais de conteúdos falsos, contribuindo para a disseminação da desinformação.

Paralelamente, a PSP alerta para o aumento de comportamentos aditivos associados à utilização excessiva da internet, redes sociais e jogos online, fenómeno que afeta crianças e jovens cada vez mais novos.

A PSP apela à denúncia de qualquer tipo de crime, em contexto escolar ou noutros ambientes, quer na qualidade de vítima quer de testemunha, garantindo que as EPES continuam disponíveis para realizar ações de sensibilização e responder a pedidos de intervenção.

