Esta declaração do governo espanhol surge após o empresário ter enviado uma mensagem em massa aos utilizadores da aplicação em Espanha contra o plano governamental de restringir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos e responsabilizar as plataformas por conteúdos nocivos.

Na mensagem, enviada na quarta-feira, Durov acusou o executivo de Pedro Sánchez de promover regulamentos "perigosos" que ameaçam as liberdades na internet e alertou que a verificação obrigatória de idade poderia transformar o país num "Estado de vigilância". O fundador do Telegram criticou ainda a eventual responsabilização penal de executivos tecnológicos, alegando que levaria à censura excessiva.

Fontes governamentais espanholas reagiram, afirmando que a intervenção inédita de Durov teve como objetivo "erosão da confiança nas instituições" e reforça a necessidade de regular redes sociais e plataformas de mensagens. "Não é aceitável que oligarcas tecnológicos estrangeiros inundem os telemóveis com propaganda", sublinharam.

O episódio surge num contexto de crescente tensão entre governos europeus e grandes empresas tecnológicas, numa altura em que vários países ponderam ou avançam com legislação mais rigorosa para proteger menores e combater conteúdos ilegais online.

