Pelo menos quatro pessoas, que trabalhavam na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, morreram no acidente do Elevador da Glória, confirmou o 24notícias junto de fonte da instituição. Tratavam-se de altos cargos dentro da Santa Casa, nomeadamente na direção. Neste momento estão ainda três colaboradores em estado grave no hospital. Entre as vítimas mortais está pelo menos um homem e uma mulher na casa dos 50 e 40 anos.

Num comunicado a que o 24notícias teve acesso, o provedor Paulo Sousa informa os colaboradores que: "Como é do conhecimento de todos, este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota emitida.

O provedor deixou os "sinceros votos de rápidas melhoras aos Colaboradores que se encontram neste momento hospitalizados" e manifesta solidariedade para com os familiares.

O elevador "frequentemente utilizado por vários colaboradores", que subia para o miradouro de São Pedro de Alcântara, desgovernou-se, recuou e embateu num prédio ao descer a rua. Morreram 17 pessoas e há 21 feridos de várias nacionalidades.

Numa outra nota pública partilhada nas redes sociais a Santa Casa sublinha que esta foi uma "tragédia que tocou diretamente a nossa Instituição".

Recorde-se que dois dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o número de mortos, segundo a Proteção Civil.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.