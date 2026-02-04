Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A população empregada em Portugal aumentou no quarto trimestre de 2025, totalizando 5 339,5 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em comparação com o trimestre anterior, o emprego cresceu 0,1%, o que corresponde a mais 7,4 mil pessoas, registando um aumento de 3,7% face ao período homólogo de 2024.

No mesmo período, a população desempregada foi estimada em 326,3 mil pessoas, mantendo-se praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior e diminuindo 11,4% (42 mil pessoas) em termos homólogos. A taxa de desemprego fixou-se nos 5,8%, valor idêntico ao do terceiro trimestre de 2025 e inferior em 0,9 pontos percentuais ao registado no quarto trimestre do ano anterior.

O recurso ao teletrabalho continuou a aumentar, abrangendo 21,2% da população empregada, o equivalente a 1 129,4 mil pessoas. Este valor representa um acréscimo de 1,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior e de 0,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024.

A subutilização do trabalho ( Indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego) abrangeu 571,2 mil pessoas, menos 0,5% do que no trimestre anterior e menos 8,7% em comparação com o período homólogo. A taxa de subutilização do trabalho situou-se nos 9,9%, igualando o valor do trimestre precedente e registando uma diminuição de 1,2 pontos percentuais em termos homólogos.

Por sua vez, a população inativa com 16 e mais anos aumentou para 3 730,1 mil pessoas, refletindo um crescimento de 0,7% face ao trimestre anterior, embora tenha diminuído 0,2% relativamente ao mesmo período de 2024.

Em termos anuais, o ano de 2025 ficou marcado por uma melhoria dos indicadores do mercado de trabalho. A média anual da população empregada foi de 5 275,3 mil pessoas, o que representa um aumento de 3,2% face a 2024. Já a população desempregada foi estimada em 337,1 mil pessoas, menos 4,0% do que no ano anterior.

A taxa de desemprego anual situou-se nos 6,0% e a taxa de subutilização do trabalho nos 10,2%, correspondendo, segundo o INE, aos valores mais baixos desde 2011. Ambas as taxas registaram descidas face a 2024, de 0,4 e 0,8 pontos percentuais, respetivamente.

No caso dos jovens entre os 16 e os 24 anos, a taxa de desemprego foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior. A proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, registando também uma ligeira diminuição face a 2024.

