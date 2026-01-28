Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 1 (EN1), na localidade de Povos.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou à agência Lusa a existência de uma vítima mortal. “Temos o registo de um morto em Povos, em Vila Franca de Xira. O acidente ocorreu de madrugada”, disse Paulo Santos, da ANEPC.

O alerta para a ocorrência foi dado às 4h48, avança a CNN Portugal.

Entre a meia-noite e as 06h00, a Proteção Civil registou um total de 655 ocorrências em todo o país, na sequência das condições meteorológicas adversas.

