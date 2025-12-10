Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Assembleia da República recomendou ao Governo que "classifique formalmente o Cartel de los Soles como organização terrorista internacional, reconhecendo a sua atuação como ameaça direta à segurança do Estado Português, à estabilidade da União Europeia e à ordem internacional, e promovendo a inscrição desta designação nos mecanismos europeus e internacionais de combate ao terrorismo".

É ainda recomendado que o Governo "adote as medidas legislativas, diplomáticas e operacionais necessárias para reforçar os instrumentos de prevenção, cooperação e repressão das atividades deste Cartel, assegurando que Portugal, enquanto Estado-Membro da União Europeia e signatário de convenções internacionais, exerce um papel relevante no combate ao narcoterrorismo transnacional".

O Cartel de los Soles é considerado um grupo criminoso vinculado a altos membros das Forças Armadas da Venezuela. O nome “Soles” (que significa “Sóis”) faz referência aos distintivos militares usados pelos oficiais de alta patente, sugerindo que o cartel estaria ligado a oficiais de alto escalão.

Surgiu na década de 1990 ou início dos anos 2000, segundo relatos de autoridades e investigações internacionais. Está associado ao tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína, com rotas ligadas à América Latina, Caribe e Estados Unidos.

Nos últimos anos, tem sido referido que o cartel terá conexões com membros do governo venezuelano, embora essas conexões sejam muitas vezes difíceis de comprovar publicamente. Em agosto, o Governo Trump acusou o ditador da Venezuela de ser o líder de organização criminosa.

Em 2020, ainda no primeiro mandato de Donald Trump, os EUA acusaram Maduro formalmente por narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas.

Na denúncia, o governo americano afirmou que Maduro liderou o Cartel de los Soles desde a sua criação e que o utilizou para corromper instituições venezuelanas, de modo a facilitar a exportação de cocaína para os Estados Unidos. Maduro negou as acusações e classificou-as como uma ação "escandalosamente extremista, vulgar e miserável".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.